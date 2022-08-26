Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Таджикистан пообещал помочь населению Афганистану 18:41
Директор Лепса объяснил, почему музыкант выбрал образ бомжа для новой афиши 18:41
Westmeath: в Ирландии на украинских подростков напала группа из латышей и... 18:39
Нарколог Сиволап сравнил современную антиалкогольную политику в России... 18:38
«Динамо» хочет продать Захаряна в «Челси» и забрать его... 18:36
Активистку из команды Медведчука задержали по подозрению в госизмене 18:34
Глава Apple раскрыл, что сказал бы Стив Джобс о текущем состоянии компании 18:33
Основатель сети «Теремок» сказал, что Coca-Cola планирует продавать в России «Добрый... 18:31
Bloomberg: британцы стали чаще покупать солнечные батареи из-за роста цен... 18:30
Звезда «Иронии судьбы» Брыльска заявила, что больше не сможет приехать в Россию 18:28

Финская компания Metsä Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги в стране

close
100%
Depositphotos

Финская Metsä Tissue компания, которая является одним из крупнейших производителей санитарно-гигиенической бумаги в Европе, предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги в стране на фоне энергетического кризиса. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе организации.

В заявлении сообщается, что в течение последних недель Metsä Tissue была вынуждена на несколько дней сократить производство на своих заводах в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за роста цен на электроэнергию.

В компании отметили, что в условиях высоких цен на энергию в дальнейшем также производство может сократиться. Это, предупреждают в организации, может повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, так как «будут иметь место значительные ежедневные производственные потери».

В публикации говорится, что высокие цены на электроэнергии добавляют трудностей Metsä Tissue на всех европейских рынках.

«Чтобы смягчить ситуацию, мы изучили все возможные меры по повышению энергоэффективности, и в настоящее время продолжаются действия по замещению российского газа альтернативными источниками энергии. Мы также были вынуждены пересмотреть наше предложение, и кризис также ускорит переход к стратегии, ориентированной на свежее волокно, которое позволяет снизить энергопотребление при производстве бумаги по сравнению с переработанным волокном», — приводится в релизе цитата представителя компании Тобиаса Люнинга.

Ранее сообщалось, что Германия может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за энергетического кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть