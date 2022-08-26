Финская компания Metsä Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги в стране

Финская Metsä Tissue компания, которая является одним из крупнейших производителей санитарно-гигиенической бумаги в Европе, предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги в стране на фоне энергетического кризиса. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе организации.

В заявлении сообщается, что в течение последних недель Metsä Tissue была вынуждена на несколько дней сократить производство на своих заводах в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за роста цен на электроэнергию.

В компании отметили, что в условиях высоких цен на энергию в дальнейшем также производство может сократиться. Это, предупреждают в организации, может повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, так как «будут иметь место значительные ежедневные производственные потери».

В публикации говорится, что высокие цены на электроэнергии добавляют трудностей Metsä Tissue на всех европейских рынках.

«Чтобы смягчить ситуацию, мы изучили все возможные меры по повышению энергоэффективности, и в настоящее время продолжаются действия по замещению российского газа альтернативными источниками энергии. Мы также были вынуждены пересмотреть наше предложение, и кризис также ускорит переход к стратегии, ориентированной на свежее волокно, которое позволяет снизить энергопотребление при производстве бумаги по сравнению с переработанным волокном», — приводится в релизе цитата представителя компании Тобиаса Люнинга.

Ранее сообщалось, что Германия может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за энергетического кризиса.