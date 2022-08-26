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Польские компании столкнулись с «долговой волной» из-за кризиса

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Евгений Карасев/РИА «Новости»

В Польше число неплатежеспособных транспортных компаний к концу августа возросло до 22 тысяч. В свою очередь, клиенты задолжали перевозчикам более 120 млн злотых, или более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Из-за роста числа невыполненных контрактных все больше польских транспортных компаний хотят распределить обязательства в рассрочку и погасить их в течение года. Схожая кризисная ситуация сейчас наблюдается и в строительном секторе.

«Для небольших строительных и транспортных компаний в Польше реструктуризация долгов представляет реальную возможность решить проблему тающих бюджетов», — говорится в материале.

По словам консультанта юридической фирмы HDRU Матеуша Хацкевича, польские компании все чаще начинают прибегать к практике по реструктуризации долгов. Этому способствуют ряд негативных факторов, вызванным энергетическим и финансовым кризисом.

«Растущие затраты на рабочую силу, процентные ставки, цены на сырье, материалы и т. д. Все это приводит к ситуации, когда бюджеты компаний перестают работать», — заключил он.

В августе в Польше приостановили работу несколько крупных предприятий по производству удобрений. 23 августа закрытие коснулось компанию Grupa Azoty. Это произошло из-за высоких цен на газ. В тот же день польская ANWIL была вынуждена временно приостановить деятельность в связи с увеличением цен на топливные поставки.

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