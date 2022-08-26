Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Черчесов назвал переход Захаряна в «Челси» «прыганием... 17:10
Рената Литвинова публично поздравила Земфиру с 46-летием 17:10
Тим Кук назвал главное достижение Apple 17:09
В Италии предрекли нормирование потребления газа, если цена на топливо не... 17:09
Турецкую певицу Гюльшен арестовали из-за шутки про религиозные школы в стране 17:09
Невролог Мацокин объяснил, как улучшить память и концентрацию 17:06
Адам Драйвер прячется от экологической катастрофы в тизере «Белого шума» 17:04
Житель Свердловской области насиловал двух мальчиков и заставлял их воровать 17:03
Посетительница московского аквапарка обвинила мужчину в сексуальных домогательствах 17:03
Самойлова призналась, что не готова обсуждать обиды на Джигана 17:01

Российский Центробанк выпустил памятную монету номиналом 10 рублей ко Дню шахтера

close
100%
Банк России

Банк России пустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей ко Дню шахтера. Сообщение об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«Банк России 26 августа 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник добывающей промышленности» серии «Человек труда»», — говорится в сообщении.

В обращение выпустили один миллион таких монет. Как подчеркнули в Центробанке, с помощью новых монет можно осуществлять наличные платежи, в том числе в продовольственных магазинах.

В октябре 2021 года Банк России выпустил памятные монеты «Маша и Медведь» серии «Российская (советская) мультипликация» из драгоценного и недрагоценного металлов. Монеты из серебра с цветным покрытием были представлены номиналом 3 рубля.

В конце июля сообщалось, что российский Центробанк планирует возобновить печать десятирублевых и пятирублевых купюр в конце 2022 года. По мнению сотрудников Банка России, возвращение этих банкнот снизит расходы на производство наличных денег и поможет решить проблему с монетами, которые оседают в домах у граждан и не возвращаются в обращение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть