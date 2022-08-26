Российский Центробанк выпустил памятную монету номиналом 10 рублей ко Дню шахтера

Банк России пустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей ко Дню шахтера. Сообщение об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«Банк России 26 августа 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник добывающей промышленности» серии «Человек труда»», — говорится в сообщении.

В обращение выпустили один миллион таких монет. Как подчеркнули в Центробанке, с помощью новых монет можно осуществлять наличные платежи, в том числе в продовольственных магазинах.

В октябре 2021 года Банк России выпустил памятные монеты «Маша и Медведь» серии «Российская (советская) мультипликация» из драгоценного и недрагоценного металлов. Монеты из серебра с цветным покрытием были представлены номиналом 3 рубля.

В конце июля сообщалось, что российский Центробанк планирует возобновить печать десятирублевых и пятирублевых купюр в конце 2022 года. По мнению сотрудников Банка России, возвращение этих банкнот снизит расходы на производство наличных денег и поможет решить проблему с монетами, которые оседают в домах у граждан и не возвращаются в обращение.