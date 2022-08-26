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Работники «Королевской Почты» Британии начали крупнейшую забастовку лета

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Yann Tessier/Reuters

В Великобритании началась крупнейшая за лето 2022 года забастовка, которую организовали сотрудники «Королевской Почты» (Royal Mail). Работники недовольны низкими зарплатами и требуют повышения окладов сообщает Financial Times.

В забастовке принимают участие более 100 тысяч работников Royal Mail. Предложение руководства «Королевской Почты» о повышении заработной платы на 2% не устроило сотрудников, состоящих в профсоюзе работников связи Communication Workers Union (CWU).

Забастовки охватили всю Великобританию. Последними в волне выступлений стали протесты в Шотландии. Местное правительство уже предоставило дополнительные £140 млн для оказания помощи в урегулировании требований профсоюзов о выплате заработной платы.

«Эдинбург сталкивается с огромными проблемами. В городе очень неопрятно, много мусора, существует риск для здоровья населения. Нам нужно решить проблему, и правительство делает все возможное, чтобы помочь в этом», — заявил представитель правительства Шотландии Джон Суинни.

Забастовка в Шотландии началась 18 августа. Волнения могут распространиться еще на 13 муниципальных районов Эдинбурга. Переговоры возобновились в пятницу, 26 августа. Однако стороны пока не достигли необходимого консенсуса.

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