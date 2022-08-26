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Польша и Словакия запустили новый газопровод, соединяющий обе страны

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Bernadett Szabo/Reuters

Новый газопровод, который соединяет Польшу и Словакию, передан в эксплуатацию. 26 августа состоялась церемония запуска трубопровода в местности Страхочина с участием премьер-министров двух стран — Матеуша Моравецкого и Эдуарда Хегера, передает ТАСС.

По словам главы польского правительства, этот газопровод укрепляет энергетическую безопасность не только Польши, но и соседних стран.

«Этот газопровод создает перспективы обеспечения нашего региона газом со всего мира», — сказал он.

«Благодаря этому газопроводу в Словакию сможет поступать газ из Норвегии или же по морю через польские порты», — отметил Хегер.

На польской территории длина ветки газопровода, строительство которой началось осенью 2018 года, составляет 61,3 км, в Словакии ее протяженность равна 103 км.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию Sieci заявляла, что Еврокомиссия не заставит ее страну сокращать потребление газа и делиться им с соседями.

До этого план Евросоюза по снижению потребления газа на 15% отказались поддержать Венгрия и Польша.

5 августа сообщалось, что страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ на 15%.

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