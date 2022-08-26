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Китай начал получать от Венесуэлы нефть по долгам времен Чавеса, несмотря на санкции

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Reuters

С ноября 2020 года Китай импортирует миллионы баррелей нефти из Венесуэлы в счет погашения долга перед Пекином времен президентства Уго Чавеса Каракаса, несмотря на санкции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника и данные отслеживания передвижений танкеров.

С конца осени 2020 года Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) приняла 13 партий нефти объемом около 25 млн баррелей каждая. Общая стоимость отгрузки оценивается в $1,5 млрд. При этом один из источников сообщил, что на китайской таможне происхождение сырья не раскрывалось, название грузов указывалось как «сырая нефть».

Задолженность Венесуэлы перед Китаем появилась еще в 2007 году, когда латиноамериканской страной руководил президент Уго Чавес. Тогда Каракас занял у Пекина $50 млрд в обмен на нефтяные поставки. При этом, какая сумма остается непогашенной по состоянию на конец августа 2022 года, неизвестно.

13 августа агентство Reuters сообщило, что Венесуэла остановила поставки сырой нефти в Европу, попросив итальянскую Eni и испанскую Repsol поставлять ей топливо в обмен на будущие поставки энергоресурса. Нефтегазовая компания PDVSA «больше не заинтересована» в сделках, санкционированных Госдепом США в мае, по обмену нефти на долги.

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