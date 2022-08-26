Минпромторг призвал бизнес не надеяться на авось и активно подключаться к маркировке молока

Бизнесу необходимо активнее подключаться к новому этапу маркировки молочной продукции, который стартует с 1 сентября. Об этом сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале.

С 1 сентября участники оборота должны будут передавать в систему маркировки сведения об обороте молочной продукции в разрезе кода товара и его количества через электронный документооборот, а также о фиксации вывода маркированной продукции из оборота в розничном звене через контрольно-кассовую технику.

«Призываю участников оборота молочной продукции не затягивать с подключением к электронному документообороту и не надеяться на авось», – сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Ранее правительство продлило до 28 февраля 2023 года эксперимент по маркировке пива.

Эксперимент по маркировке пива стартовал 1 апреля 2021 года. Он должен закончиться 31 августа этого года. Согласно проекту постановления кабмина, после этого маркировка пива станет обязательной в три этапа: с 1 апреля 2023 года – на продукцию в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках.