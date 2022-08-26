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Минэнерго назвало экспорт угля на Восток приоритетом России

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Минэнерго

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников назвал экспорт угля на Восток приоритетом России. Но нужно решить проблемы логистики. Об этом Мочальников заявил в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«У нас Восток был доминирующим. По прошлому году у нас 125 млн тонн уехало на Восток, чуть меньше 100 [млн тонн] уехало на Запад. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона нас ждет, мы обладаем великолепным качеством угля, поэтому осталось туда добраться, путь в АТР — наша главная задача», — отметил Мочальников.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Россия не может поставлять уголь в Европу. Эмбарго на поставки российского угля в Евросоюз являются частью пятого пакета санкций против РФ. Запрет действует с 10 августа, и все страны ЕС должны его соблюдать.

Запрет на поставки российского угля в Евросоюз подразумевает «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года».

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