Китай увеличил поставки транспортных средств в Россию

За январь — июль 2022 года Китай экспортировал в Россию более 1000 единиц различных транспортных средств: дизельные самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили. Экспорт вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило генеральное консульство России в городе Харбин в своем телеграм-канале.

«Автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь становится одним из важных каналов по отправке новых транспортных средств из Китая в Россию. В этом году для этого также активно используются контейнерные маршруты», — отметили в генконсульстве.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», летом в России начали появляться новые модели автомобилей европейских и японских брендов, которые прежде не были доступны на рынке. Благодаря параллельному импорту автодилеры предлагают машины тех марок, которые остановили ввоз автомобилей в нашу страну.

В августе на российском рынке благодаря параллельному импорту возникли новые поступления автомобилей Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus и Volkswagen.

«В основном продавцы ввозят автомобили премиального сегмента, поскольку на них максимальная маржинальность», — объяснил «Газете.Ru» генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.