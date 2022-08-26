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Сбер возвращает условия по начислению бонусов от СберСпасибо

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Depositphotos

С 1 сентября 2022 года в программе лояльности СберСпасибо вернутся прежние условия начисления бонусов.

Изменения в программе действовали с 1 июня по 31 августа 2022 года и касались таких категорий покупок, как: «Транспорт», «Детство», «Косметика», «Электроника и бытовая техника», «Кино», «Развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома».

«Мы всегда позиционировали эти меры как временные и очень ждали отмены ограничений по эквайринговой комиссии. Изменения в программе СберСпасибо были незначительные: размер бонусов уменьшился с 0,5% до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях. А при покупках в магазинах партнеров и специальных акциях программы все это время бонусы начислялись, как и раньше, без каких-либо изменений. Но теперь мы вновь возвращаем выгодные условия по программе лояльности. В дальнейших планах — стремиться только к их улучшению», — сказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Возможность списывать бонусы на покупки остается без изменений.

Напомним, Банк России с 18 апреля по 31 августа ввел ограничение по максимальному размеру эквайринговой комиссии для компаний, которые продают социально значимые товары и услуги, на уровне 1%.

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