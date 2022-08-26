Bloomberg сообщил об усилении кризиса с удобрениями из-за всплеска цен на газ

Дефицит удобрений в Европе усилился после того, как Yara International ASA сократила производство в условиях резкого роста цен на газ, что усилило давление на поставки продовольствия по мере усиления кризиса стоимости жизни. Об этом пишет Bloomberg.

«Норвежский производитель заявил, что он продолжает сокращать свои мощности по производству аммиака примерно на треть, что усугубляет шквал ограничений и остановок производства удобрений в Европе, объявленных на этой неделе. По оценкам отраслевого исследователя CRU Group, в настоящее время Европа потеряла около половины своих мощностей по производству аммиака и 33% производства азотных удобрений», — отмечает агентство.

Как указывается в статье, ограничение Россией поставок газа — ключевого сырья для производства удобрений и источника энергии для тяжелой промышленности в Европе — бьет по всему, от алюминиевых заводов до сахарных заводов.

«Потребители, которые уже испытывают боль от более высоких счетов за электроэнергию, вероятно, снова пострадают, поскольку сокращение поставок удобрений повышает стоимость сельскохозяйственных ресурсов и снижает производительность за счет ограничения использования ключевых питательных веществ для сельскохозяйственных культур. Это может вновь спровоцировать продовольственную инфляцию», — пишет Bloomberg.

В агентстве отмечают, что производители удобрений в Европе пострадали сильнее всего из-за зависимости региона от российского газа.

«Отрасль также должна бороться с санкциями США и Европейского союза в отношении продаж калия из Беларуси и попытками Китая ограничить поставки. Торговля российскими питательными веществами пострадала из-за самосанкций многих грузоотправителей, банков и страховщиков и трудностей с обслуживанием экспорта из России, крупного поставщика всех основных видов питательных веществ для сельскохозяйственных культур», — резюмируют в Bloomberg.

Накануне цены на газ в Европе поднимались до $3308 за тысячу кубометров.