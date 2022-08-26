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«Ъ» сообщил, что Siemens не сможет продать турбинный бизнес «Интер РАО»

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Global Look Press

Готовящаяся сделка по продаже контрольной доли немецкой Siemens Energy в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) российской «Интер РАО» поставлена под вопрос. Правительство предварительно включило СТГТ и ООО «Сименс Энергетика», подконтрольные немецкому концерну, в перечень предприятий, выход из которых возможен только по спецразрешению президента. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Это, по данным «Ъ», ставит под вопрос готовящуюся сделку по продаже доли Siemens Energy в СТГТ — ее планировало купить «Интер РАО», — отмечается в статье.

По данным источника газеты, компании вели переговоры о сделке еще до издания указа президента, запрещающего «недружественным» акционерам продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе. Компании хотели заключить контракт в ближайшие недели. По данным источника «Коммерсанта», «Интер РАО» уже просила правительство исключить СТГТ из предварительного перечня.

Siemens Energy 8 августа в своем отчете за третий квартал сообщила, что начала процесс реструктуризации бизнеса в России. Компания собирается завершить эти мероприятия к концу 2022 года.

СТГТ — один из основных активов Siemens Energy в России. Компания на площадке в Санкт-Петербурге производит газовые турбины большой мощности SGT-2000E (187 МВт) по немецкой лицензии. Начала она это делать в 2011 году.

Ранее председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук заявил, что немецкий концерн Siemens выполняет все обязательства перед «Интер РАО».

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