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Грузия решила снизить поставки вина в Россию

За пять лет Грузия планирует снизить долю России в экспорте вина до 40%

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В течение пяти лет Грузия может сократить экспорт вина в Россию и уменьшить долю страны в общем объеме поставок с 60% до 40%. Об этом сообщил в интервью порталу Business Media Georgia председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.

Он указал, что в прошлом году экспорт грузинского вина в США вырос на 16%.

«Мы очень усердно работаем на других рынках — Великобритании, Германии. Конечно, выделяются и страны Восточной Европы <...>. Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40%», — сказал он.

По информации портала, с января по июнь этого года объем экспорта грузинского вина в денежном эквиваленте составил $98 млн. Доля России в этих поставках — 58%.

Вместе с тем еще апреле министр сельского хозяйства Отар Шамугия сообщил, что доля России в экспорте вина снизилась с 80% до 57%.

«Это заслуга политики и тех мер, которые государство реализует вместе с нашими предпринимателями. Чтобы диверсифицировать винный рынок, мы многие годы реализуем соответствующий проект, в котором участвует Национальное агентство вина», — отмечал Шамугия.

Ранее Минсельхоз решил подготовить концепцию развития экспорта вина из России на рынки Китая и ОАЭ.

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