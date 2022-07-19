В России предложили продавать отечественное вино на рынки Китая и ОАЭ

Минсельхоз решил подготовить концепцию развития экспорта вина из России на рынки Китая и ОАЭ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные госзакупок.

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина. Приоритетными рынками считаются Китай и ОАЭ, где вино покупают не местные, а иммигранты.

В «Агроэкспорте» заявили, что развитие поставок отечественного вина в другие страны является частью плана по росту поставок продукции агропромышленного комплекса (АПК) в рамках нацпроекта. При этом в создании концепции по вину примут участие основные консалтинговые компании страны, отраслевые союзы и ассоциации, а также главы крупнейших агрохолдингов и эксперты.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что перспективы рынка Китая существенно переоценены, так как производство алкоголя в этой стране сейчас падает. Для развития отечественного бизнеса в Китае российские компании должны сделать серьезные маркетинговые вложения. Поэтому больше всего перспектив у отечественных вин в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Учитывая, что в этих регионах мало что знают о винах из России, необходима помощь государства для презентаций на международных мероприятиях.

В конце мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался в пользу ограничения продаж алкоголя в России. Он отметил, что инициативы по сдерживанию сбыта спиртного нужно поддерживать и развивать.