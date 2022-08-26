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В Греции магазины с «русской» продукцией оказались в ситуации нехватки товаров

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Геннадий Мельник/РИА «Новости»

В Греции магазины, торгующие «русскими» продуктами, столкнулись с проблемами по доставке товаров, передает РИА «Новости».

Среди таких продуктов — сметана, творог, колбасы, сало, крупы, они пользуются спросом у русскоязычной диаспоры в Греции.

По словам владельца одного из таких магазинов BR Foods Джорджа Миаулиса, товаров стало на 40% меньше, чем раньше. Компания, которая возила крупы, перестала ездить в Россию, в частности гречку теперь возят из других стран и расфасовывают в Греции.

Задержки появились и с поставками из Германии и Прибалтики, отмечает Миаулис.

В магазине BR Foods торгуют британскими и российскими продуктами, он расположен в районе Халандри на севере Афин недалеко от консульского отдела российского посольства.

Ранее сообщалось, что холдинг «Объединенные кондитеры» планирует расширить свою сеть фирменных магазинов «Аленка» и открыть торговые точки в зарубежных странах.

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