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Миллиардер Авдолян создаст третью крупнейшую в России угольную компанию

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Угольные компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит» будут объединены. Их владелец, российский миллиардер Альберт Авдолян принял решение о слиянии своих угольных активов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. В результате объединенная компания станет третьим крупнейшим производителем угля в России после СУЭКа и «Кузбассразрезугля».

По словам источника, объединенная компания будет называться «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). В «А-Проперти», которая также принадлежит Авдоляну, РБК подтвердили информацию о сделке.

Пост гендиректора ЭЛСИ займет Александр Исаев. Он сейчас руководит и «Эльга Уголь», и «Сибантрацитом».
«Эльга Уголь» занимается разработкой Эльгинского угольного месторождения на юго-востоке Якутии. Это крупнейшее месторождение в России, его запасы оцениваются в более чем 2,2 млрд тонн.
«Сибатранцит» — крупнейший в России производитель металлургического угля и мировой лидер по производству и экспорту высококачественного сверхвысокочастотного антрацита. В группу компаний входят «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области и «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области. В 2021 году группа увеличила объем добычи почти на треть, до 22,6 млн тонн.

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