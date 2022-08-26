Mercedes-Benz продаст свой завод в Подмосковье

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в автопроме и на рынке недвижимости.

По их информации, речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», а остальное — у головной компании Mercedes-Benz AG.

Как заявил один из источников издания в автопроме, сделка находится на заключительной стадии, завод купит российский дилер, однако у Mercedes имеются некоторые «проблемы с документами». По словам источника «Ъ» на рынке недвижимости Подмосковья, одним из претендентов является дилер «Автодом», а в переговорах принимает участие Корпорация развития Московской области. В тендере участвуют несколько дилеров, говорится в публикации.

В авторитейле изданию рассказали, что будет комплексная сделка, «в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего российского подразделения «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров.