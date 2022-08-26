Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названа вещь, мешающая развитию военного потенциала США 03:23
США отменили 26 рейсов авиакомпаний КНР из-за ограничений со стороны Пекина 02:57
Трасс отказалась назвать Макрона другом Великобритании 02:53
«Динамо» планирует усилиться защитником казанского «Рубина» 02:46
Депутат Рады Гончаренко счет русофобию единственной возможной политикой для Украины 02:32
Sun: Елизавета II из-за проблем со здоровьем назначит нового премьера Британии... 02:31
Анна Нетребко выступит в пятницу на 70-м Люблянском музыкальном фестивале 02:30
Экс-тренер «Локомотива» и «Химок» Черевченко ведет переговоры с зарубежными клубами 02:23
Макрон объявил о создании комиссии для изучения колониальных отношений... 02:18
В США заявили о проблемах с набором в армию 02:11

Mercedes-Benz продаст свой завод в Подмосковье

«Ъ»: Mercedes-Benz собирается продать свой завод в Подмосковье

close
100%
Unsplash

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в автопроме и на рынке недвижимости.

По их информации, речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», а остальное — у головной компании Mercedes-Benz AG.

Как заявил один из источников издания в автопроме, сделка находится на заключительной стадии, завод купит российский дилер, однако у Mercedes имеются некоторые «проблемы с документами». По словам источника «Ъ» на рынке недвижимости Подмосковья, одним из претендентов является дилер «Автодом», а в переговорах принимает участие Корпорация развития Московской области. В тендере участвуют несколько дилеров, говорится в публикации.

В авторитейле изданию рассказали, что будет комплексная сделка, «в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего российского подразделения «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть