Чешских студентов зимой переведут на дистанционное обучение из-за роста цен на электричество

Председатель Совета высших учебных заведений Чешской Республики Милан Поспишил заявил, что этой зимой студентов могут перевести на дистанционное обучение из-за стремительного повышения тарифов на электроэнергии, сообщает информационное агентство CTK.

«Вузы из-за высоких тарифов на электричество рассматривают возможность перевода студентов предстоящий зимой на дистанционное обучение», — сказал Поспишил.

По его словам, вузы не смогут оплатить счета за электричество в следующем году без финансовой поддержки властей республики.

На прошлой неделе торговый директор фирмы Upgates Мартин Пех заявил, что спрос на домашние камины в Чехии летом вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из-за роста цен на газ и электричество.

До этого в июне уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, в Чехии «сожгут все, что угодно, чтобы согреть людей».

В апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что власти не будут платить за российский газ в рублях. Это было условием для поставок топлива со стороны России.