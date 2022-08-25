Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава МИД Италии встретился с Зеленским в Киеве 00:15
Теннисистка Самсонова вышла в полуфинал турнира в Кливленде 00:12
Юрист сообщила о предстоящих изменениях в сфере раздела имущества... 00:03
В Литве неизвестные залили краской памятник советским воинам 25.08.2022, 23:54
«Ференцварош» Черчесова проиграл «Шэмрок Роверс», но... 25.08.2022, 23:52
МИД Украины вызвал представителя папы Римского Франциска после слов понтифика... 25.08.2022, 23:52
В Германии мужчина снял штаны и избил незнакомку мертвой чайкой 25.08.2022, 23:41
Американская пара призналась в краже и продаже за $40 тысяч дневника... 25.08.2022, 23:40
Полянский: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в конце августа... 25.08.2022, 23:38
Суд потребовал в пятницу опубликовать причины обыска в имении Трампа 25.08.2022, 23:23

Чешских студентов зимой переведут на дистанционное обучение из-за роста цен на электричество

close
100%
Global Look Press

Председатель Совета высших учебных заведений Чешской Республики Милан Поспишил заявил, что этой зимой студентов могут перевести на дистанционное обучение из-за стремительного повышения тарифов на электроэнергии, сообщает информационное агентство CTK.

«Вузы из-за высоких тарифов на электричество рассматривают возможность перевода студентов предстоящий зимой на дистанционное обучение», — сказал Поспишил.

По его словам, вузы не смогут оплатить счета за электричество в следующем году без финансовой поддержки властей республики.

На прошлой неделе торговый директор фирмы Upgates Мартин Пех заявил, что спрос на домашние камины в Чехии летом вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из-за роста цен на газ и электричество.

До этого в июне уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, в Чехии «сожгут все, что угодно, чтобы согреть людей».

В апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что власти не будут платить за российский газ в рублях. Это было условием для поставок топлива со стороны России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть