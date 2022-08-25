Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
NASA доставит на Землю образцы марсианских пород с возможными следами живых... 21:18
В Смоленске женщина пошла за грибами и украла чужой рюкзак с деньгами 21:16
В «Рубине» назвали чудом продажу черногорского полузащитника 21:15
Daily Mail: у британцев не хватает средств на размещение украинских беженцев 21:13
Наемники пожаловались на злоупотребления властью со стороны командиров ВСУ 21:11
Звезда «Майора Грома» Жизневский назвал любимую команду РПЛ 21:11
МАГАТЭ сообщила, что получила от Киева данные о подключении к внешней... 21:11
Банк России: базовый уровень доходности рублевых вкладов составит 9,28% в сентябре 21:05
Опубликованы результаты тестов процессоров Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X 21:00
Российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу на US Open 20:58

В России в августе на 8% выросло число квалифицированных инвесторов

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Количество квалифицированных инвесторов в России резко увеличилось в августе на 8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику, представленную директором департамента рынка акций Московской биржи Борисом Блохиным.

В августе число профессиональных участников рынка достигло 383,7 тыс., увеличившись на 28,4 тыс. человек, или 8%.

До этого столь резкий рост не отмечали. С апреля по июль показатель плавно рос — с 348,8 до 355,3 тыс. (на 1,4–2,8 тыс. в месяц).

Скачок случился после предложения Банка России временно запретить неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги и усложнить условия для получения статуса квалифицированного инвестора.

Ранее 25 августа директор департамента рынка акций Мосбиржи Блохин заявил, что торговая площадка допустит иностранных граждан из недружественных России стран в торгам акциями, но в ограниченном режиме. По его словам, этим иностранцам разрешат торговать на Мосбирже в режиме переговорных сделок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть