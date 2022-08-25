В России в августе на 8% выросло число квалифицированных инвесторов

Количество квалифицированных инвесторов в России резко увеличилось в августе на 8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику, представленную директором департамента рынка акций Московской биржи Борисом Блохиным.

В августе число профессиональных участников рынка достигло 383,7 тыс., увеличившись на 28,4 тыс. человек, или 8%.

До этого столь резкий рост не отмечали. С апреля по июль показатель плавно рос — с 348,8 до 355,3 тыс. (на 1,4–2,8 тыс. в месяц).

Скачок случился после предложения Банка России временно запретить неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги и усложнить условия для получения статуса квалифицированного инвестора.

Ранее 25 августа директор департамента рынка акций Мосбиржи Блохин заявил, что торговая площадка допустит иностранных граждан из недружественных России стран в торгам акциями, но в ограниченном режиме. По его словам, этим иностранцам разрешат торговать на Мосбирже в режиме переговорных сделок.