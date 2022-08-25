В Wildberries не увидели «аномального» увеличения продаж йодида калия и измерителей радиации

В пресс-службе Wildberries «Газете.Ru» опровергли информацию о резком росте продаж йодида калия и приборов для измерения радиации, о котором ранее сообщало издание Forbes. В компании отметили, что продажи йодосодержащих препаратов и дозиметров радиации находятся на стабильном уровне.

«Распространенная сегодня информация в Forbes со ссылкой на Wildberries о резком росте спроса на дозиметры радиации и йодида калия не соответствует действительности: мы не фиксировали какого-либо «аномального» увеличения продаж и не подтверждали подобные тренды изданию. Продажи йодосодержащих препаратов и дозиметров радиации находятся на стабильном уровне в течение последних нескольких лет», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Ранее в Forbes вышел материал со ссылкой на сервис Moneyplace, который анализирует работу интернет-ретейлеров. По данным издания, на популярных маркетплейсах Ozon и Wildberries зафиксировали рост объемов продаж йодида калия и содержащих его препаратов, которые рекомендуют принимать людям в зоне радиоактивного излучения.