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WSJ: США могут получить доступ к аудиту компаний КНР, торгуемых на американских биржах

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Соединенные Штаты могут получить разрешение властей Китая на проведение инспекций по проверке китайских компаний, чьи акции торгуются на фондовых биржах США, сообщает Wall Street Journal.

Пекин может предоставить Вашингтону в Гонконге записи аудитов китайских компаний. Для этого представителям США нужно будет приехать в Гонконг, визит может состояться уже в сентябре, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что власти США временно отложили возможные варианты по пошлинам на товары из КНР из-за ситуации с Тайванем.

Причиной отсрочки решения по вопросу пошлин на товары из КНР стали учения Пекина у берегов Тайваня.

Американское правительство из-за растущей инфляции несколько месяцев пытается решить вопрос с пошлинами, введенными на товары из Китая администрацией бывшего президента Дональда Трампа. В частности, чиновники США рассматривали вариант отмены ряда тарифов и введение новых.

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