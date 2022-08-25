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«М.Видео-Эльдорадо» не собирается открывать новые магазины до конца года

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» не планирует открывать новые магазины во второй половине года, сосредоточившись на повышении эффективности бизнеса в уже имеющихся точках. Слова операционного директора группы Сергея Ли приводит ТАСС.

«На сегодняшний момент не собираемся открывать новые магазины», — заявил Ли.

Он также отметил, что в настоящее время для компании важно наладить поставки продукции и разнообразить ассортимент. Только после этого можно будет говорить о возможном открытии новых торговых точек сети.

«Этим мы будем заниматься до конца года. Сделав это, будем готовы говорить о дальнейшей экспансии», — заключил он.

25 августа компания представила отчет за первое полугодие. Общее число магазинов «М.Видео-Эльдорадо» к началу месяца сократилось до 1248. Годом ранее количество точек было на 10 больше — 1258.

17 августа в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» опровергли сообщения о «бегстве» сотрудников в связи со снижением зарплат. В среднем доход сотрудников в Москве составляет около 50 тыс. рублей, однако в сезоны активного спроса — осенью и зимой — могут вырастать вдвое.

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