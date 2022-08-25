Сбер представил образовательную онлайн-платформу Edutoria, которая является маркетплейсом, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества.

На онлайн-платформе пользователи могут развивать современные навыки, повышать квалификацию и осваивать новую профессию. Edutoria предоставляет компаниям и экспертам бесплатный сервис по созданию и размещению курсов, который позволяет тиражировать и монетизировать свои знания.

Главной задачей платформы является разработка мотивирующих путей развития, которые позволяют пользователям системно двигаться к собственным образовательным целям через освоение профессиональных и мягких навыков. На данный момент платформа объединяет 10 тематических направлений, в которых представлены курсы от ведущих поставщиков. Также для тех, кто хочет развиваться в области культуры, искусства и креативных индустрий, на Edutoria создан специальный проект «Муза». Кроме того, подписка Ed+ дает скидку 15% на включенные в нее курсы, и дает возможность бесплатного прохождения более 40 курсов по различным темам.

При этом Edutoria предоставляет сервисы вузам для реализации онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования. А корпоративным клиентам для обучения сотрудников на платформе доступны полный перечень образовательного контента и гибкие условия сотрудничества.

Авторам маркетплейс дает бесплатный доступ к конструктору курсов, позволяющему размещать образовательный контент для разных форматов обучения. В личном кабинете поставщики контента могут увидеть аналитику покупок своих курсов за выбранный период времени. Кроме того, Edutoria обеспечивает маркетинговое продвижение и повышение узнаваемости бренда поставщика.

«Как один из крупнейших работодателей мы видим, что ключевым фактором профессионального успеха является непрерывное обучение и развитие. При этом для эффективного результата недостаточно большого количества контента — необходима навигация в его многообразии, рекомендации и помощь в выборе образовательной траектории», — отметила директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева.

Она подчеркнула, что маркетплейс активно развивается, внедряя успешные практики Сбера в области искусственного интеллекта и создания цифровых решений.

Каждый день к нам присоединяются новые партнеры, добавляются новые актуальные курсы, пользователи получают доступ к различным финансовым и технологическим сервисам, что позволяет нам разрабатывать новые траектории развития, которые может выбирать каждый пользователь. Уверена, что партнерство лидеров сферы образования в едином онлайн-пространстве поможет обеспечить людям по всей стране лучшие образовательные решения», — заключила Журавлева.