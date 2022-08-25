В Citigroup официально подтвердили информацию о сворачивании своей деятельности в России

Один из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup официально заявил о намерении поэтапно свернуть свою деятельности в России. Сообщение об этом пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

До конца третьего квартала (июль — сентябрь) структура закроет свои подразделения в России и прекратит обслуживание клиентов. Сокращение коснется примерно 2300 сотрудников и 15 филиалов. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах выхода из потребительского банкинга в России и еще 13 странах.

«Объявленное решение соответствует действиям Citi по сокращению операций и присутствия в России», — прокомментировал глава Citi в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Дэвид Ливингстоун.

Основой конгломерата Citigroup является Citibank. Это крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских облигаций. Входит в «большую четверку» банков США.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Citigroup планирует свернуть потребительские операции в России.