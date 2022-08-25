Средняя максимальная ставка по вкладам для россиян достигла 6,86%

Во второй декаде августа средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, которые привлекли наибольший объем депозитов граждан, составила 6,86%. Она выросла впервые с марта, следует из материалов ЦБ.

По данным ЦБ, в первой декаде августа показатель был на уровне 6,83%.

После взлета ставки в марте до 20,51% (тогда был зафиксирован рост на 11,9 процентных пункта) показатель каждый месяц снижался. Минимум — 4,33%— регулятор зафиксировал в первой декаде октября 2020 года.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, которые привлекли наибольший объем депозитов граждан, является важным индикатором на банковском рынке. При установлении ставок по вкладам российские банки ориентируются на среднюю максимальную ставку. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, условия которых мониторит ЦБ, входят Сбербанк, »Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.