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Киев потратит $8 млн сына Януковича на нужды украинской армии

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Более 300 млн гривен (около $8 млн), принадлежащих сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру и ранее арестованных в рамках уголовного дела, передали на нужны украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

«Речь об арестованных средствах ПАО «Всеукраинский банк развития». Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента. Работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения. Деньги не имеют законного источника происхождения. Поэтому банковские работники, с помощью финансовых операций легализовали доходы, которые были получены преступным путем», — подчеркнули представители офиса генпрокурора Украины.

В сообщении говорится, что во время осуществления досудебного расследования прокуроры офиса генерального прокурора наложили арест на средства должностных лиц «Всеукраинского банка развития» и непосредственно — сына экс-президента. Впоследствии судебными решениями деньги были переданы АРМА.

«Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры офиса генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента», — следует из сообщения.

Сейчас суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

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