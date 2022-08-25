Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лондон и Киев подписали «историческое» соглашение о восстановлении... 15:12
Режим ЧС ввели в Ухте в республике Коми на фоне лесных пожаров 15:10
Во Владивостоке пожаловались на наплыв подержанных машин из Японии 15:09
48-летняя Пенелопа Крус в латексном боди снялась для обложки Vogue 15:09
В МИД Белоруссии прокомментировали угрозу депутата Рады в адрес Лукашенко 15:05
Сенатор Джабаров считает, что переворот на Украине могли бы осуществить военные 15:05
Легкоатлетка Сидорова объяснила, почему российские атлеты не спешат менять гражданство 15:02
Виктория Бекхэм показала, как выглядела в подростковом возрасте 15:02
Предзаказы еще неанонсированного iPhone 14 уже продают на «Авито» 15:01
В Москве задержали мошенников, выдававших себя за высокопоставленных чиновников 15:00

В UBS сообщили, что еврозона уже вступила в рецессию

close
100%
Virginia Mayo

Экономика еврозоны уже находится в состоянии рецессии из-за продолжающегося в регионе энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экономистов международного финансового холдинга UBS Group.

«В свете дальнейшего значительного роста цен на энергоносители, что подразумевает дальнейшее давление на потребление домашних хозяйств и инвестиции в основной капитал, мы теперь ожидаем, что еврозона пострадает от технической рецессии», — заявил экономист Рейнхард Клюз.

По мнению аналитиков UBS, экономика 19 европейских стран сократится на 0,1% в третьем квартале 2022 года и на 0,2% в четвертом. Экономисты предположили, что цены на природный газ в регионе продолжат расти, однако серьезного дефицита энергоносителей не будет.

При этом, если страны ЕС введут нормирование энергопотребления, «экономический ущерб, вероятно, будет намного хуже». Эксперты UBS также снизили предыдущий прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год с 1,2% до 0,8%.

23 августа журналист Балаж Кораньи написал для статьи агентства Reuters материал, в котором предрек Евросоюзу скорую рецессию и холодную зиму. По его мнению, 2022 год должен был стать «звездным» для стран Европы. Год назад большинство прогнозистов предсказывали экономический рост на 2022 год около 5%. Однако из-за затяжного конфликта на Украине зимний спад теперь становится базовым сценарием.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть