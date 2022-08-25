Цена на газ в Азии выросла в четыре раза по сравнению с прошлым годом

Стоимость самых дорогих азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в январе 2023 года выросла до $71,3 за один миллион BTU (британских тепловых единиц), или почти до $2560 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные индекса Japan Korea Marker.

Отмечается, что цены на СПГ в Азии продолжают расти вслед за европейскими странами после сообщения российской компании «Газпром» о приостановке поставок по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября, а также переноса сроков частичного возобновления работы СПГ-терминала американской Freeport LNG.

Кроме того, на рост цен влияет конкуренция на рынке среди развитых стран, в том числе Южной Кореи и Японии, которые наращивают запасы перед зимним сезоном.

Между тем издание Nikkei сообщает, что положительным фактором на спотовом рынке для стран Европы стало замедление экономического роста в Китае, который привел к сокращению потребления электроэнергии. В результате этого крупнейший импортер СПГ перепродает излишки своих запасов.

Издание также отмечает, что это в некоторой степени повышает зависимость Европы от Китая, так как изменение экономической ситуации приведет и к изменению на рынке энергоносителей.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе во время торгов в четверг, 25 августа, превысила $3 200 за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта текущего года.