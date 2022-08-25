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The Spectator: Запад не может изолировать Россию

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Frank Augstein/AP

Антироссийские санкции привели к тому, что Великобритания больше не получает нефть и газ напрямую из России. В то же время Запад не может изолировать Россию. Об этом пишет The Spectator.

Издание ссылается на данные о торговле, опубликованные 25 августа Управлением национальной статистики (ONS).

«Они показывают, что Великобритания, по крайней мере на данный момент, достигла одной из своих главных целей: она отучила себя от российской нефти и газа. В июне импорта топлива из России не было. В отличие от этого, за 12 месяцев до февраля 5,9% британского импорта сырой нефти, 24,1% нашего импорта рафинированной нефти и 4,9% импорта газа приходилось на Россию. В целом в июне из России было импортировано товаров на 33 миллиона фунтов стерлингов, что на 96,6% меньше, чем среднемесячный показатель за 12 месяцев до февраля. Среди товаров, которые по-прежнему импортируются из России, — машины, железо и сталь, полезные ископаемые и бумага/бумажные изделия. Экспорт в Россию сократился существенно меньше», — отмечает The Spectator.

Автор статьи уточняет, что Великобритания увеличила объем поставок из Бельгии.

«Но у Бельгии нет нефтяных ресурсов, у нее есть только заводы, на которые поступает сырая нефть, импортируемая из других стран», — подчеркнул он.

Как уточняется в статье, российская экономика могла серьезно пострадать от западных санкций. Однако справедливо предположить, что они не столь идеальны, как пытаются убеждать, и что существует определенная утечка российского экспорта на Запад, считает автор материала.

«Ни Великобритания, ни западные страны коллективно не могут изолировать Россию. Хотя Москва экспортирует меньше нефти и газа на Запад, она увеличила объемы поставок в Индию и Китай. Можем ли мы быть уверены в том, что какое-то количество этих энергоносителей не попадет опять в Великобританию?» —делается вывод в статье.

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