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В Эстонии опасаются возможных взрывов удобрений российских производителей

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Представители эстонских портов Мууга и Силламяэ опасаются, что аммиакосодержащие удобрения российских производителей, которые из-за санкций ЕС против РФ невозможно реализовать на рынках сообщества, могут самопроизвольно взорваться из-за слишком длительного хранения в ненадлежащих условиях на портовых складах. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на председателя волостного совета Виймси Лаури Хуссара.

«В течение двух месяцев местные жители испытывали из-за этого беспокойство. Волость Виймси также обеспокоена», — отметил Хуссара.

На мууганском терминале DBT находится 12 тыс. тонн удобрений, содержащих взрывоопасную аммиачную селитру. По данным портала, удобрения принадлежат российским компаниям. «Ситуация для государства новая», — пишет портал.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Эстония приняла решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Из нового правила сделают несколько исключений. Санкции не затронут работников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей. Ко всему прочему, въезд не закроют для лиц, которые ведут международные перевозки, обладая правом на свободное передвижение в рамках законов Евросоюза.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу россиянам туристических виз.

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