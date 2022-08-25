Bloomberg сообщил о блокировке экспорта российского угля морским путем из-за эмбарго ЕС

Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за эмбарго ЕС, вступившего в силу 10 августа 2022 года. В результате крупнейшая в России компания по добыче энергетического сырья СУЭК не может отгружать топливо с середины августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На рынках страхования и перестрахования судов доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии. Этот фактор максимально затрудняет поиск страховки для российских судовладельцев. Теперь экспортерам необходимо искать альтернативные варианты доставки топлива, что может замедлить сроки подачи угля потенциальным покупателям. Кризисная ситуация, вероятнее всего, негативно отразится на рыночных сырьевых ценах. Во второй половине года стоимость угля может пойти вверх.

После вступления в силу угольного эмбарго ЕС поставки сырья в Европу оказались под запретом. Под ограничения также попали и другие твердые ископаемые виды энергоносителей. Импорт угля в ЕС оценивался примерно в €8 млрд в год.