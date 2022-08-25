Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
АКОРТ: россияне перешли на бережливое потребление 13:35
В «Тракторе» заявили о нежелании иностранных хоккеистов приезжать в Россию... 13:34
Суд признал законным штраф Юрию Дудю за гей-пропаганду 13:33
Пропавшую в Пермском крае женщину с 5-летней дочерью убила бывшая сокамерница... 13:32
Зампред Совбеза РФ Медведев: есть всего «полтора сценария» итогов спецоперации... 13:31
Британец стал самым молодым человеком в мире, совершившим кругосветку в одиночку 13:31
Власти Запорожья сообщили, что Мелитополь полностью остался без электричества 13:29
Путин наградил Николая Дроздова орденом 13:27
Пенсионерка с Сахалина устроила гонки по «встречке» на взятой... 13:27
Газпромбанк вдвое увеличил минимальную сумму валютного перевода 13:27

Bloomberg сообщил о блокировке экспорта российского угля морским путем из-за эмбарго ЕС

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за эмбарго ЕС, вступившего в силу 10 августа 2022 года. В результате крупнейшая в России компания по добыче энергетического сырья СУЭК не может отгружать топливо с середины августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На рынках страхования и перестрахования судов доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии. Этот фактор максимально затрудняет поиск страховки для российских судовладельцев. Теперь экспортерам необходимо искать альтернативные варианты доставки топлива, что может замедлить сроки подачи угля потенциальным покупателям. Кризисная ситуация, вероятнее всего, негативно отразится на рыночных сырьевых ценах. Во второй половине года стоимость угля может пойти вверх.

После вступления в силу угольного эмбарго ЕС поставки сырья в Европу оказались под запретом. Под ограничения также попали и другие твердые ископаемые виды энергоносителей. Импорт угля в ЕС оценивался примерно в €8 млрд в год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть