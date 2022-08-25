GIE: Франция стала пятой страной Евросоюза, заполнившей свои ПГХ более чем на 90%

Во Франции подземные газовые хранилища (ПГХ) заполнены более чем на 90%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) по состоянию на 23 августа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что страна стала пятой в Евросоюзе, где хранилища заполнены более чем на 90%. Помимо Франции в список вошли Дания, Польша, Португалия и Швеция.

В целом мощности ПГХ стран ЕС на 23 августа были использованы на 78%.

Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что в стране рассчитывают заполнить свои стратегические газовые хранилища на 100% к ноябрю.

В конце июня Совет ЕС принял постановление об обязательном заполнении подземных хранилищ газа в странах Европы минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года. Также было принято решение о принудительной сертификации операторов ПХГ, чтобы избежать потенциальные риски внешнего вмешательства в работу газохранилищ.

26 июля страны Европейского союза договорились о возможности ряда исключений из механизма обязательного, но добровольного сокращения потребления природного газа на 15%.