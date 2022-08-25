Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
АКОРТ: россияне перешли на бережливое потребление 13:35
В «Тракторе» заявили о нежелании иностранных хоккеистов приезжать в Россию... 13:34
Суд признал законным штраф Юрию Дудю за гей-пропаганду 13:33
Пропавшую в Пермском крае женщину с 5-летней дочерью убила бывшая сокамерница... 13:32
Зампред Совбеза РФ Медведев: есть всего «полтора сценария» итогов спецоперации... 13:31
Британец стал самым молодым человеком в мире, совершившим кругосветку в одиночку 13:31
Власти Запорожья сообщили, что Мелитополь полностью остался без электричества 13:29
Путин наградил Николая Дроздова орденом 13:27
Пенсионерка с Сахалина устроила гонки по «встречке» на взятой... 13:27
Газпромбанк вдвое увеличил минимальную сумму валютного перевода 13:27

GIE: Франция стала пятой страной Евросоюза, заполнившей свои ПГХ более чем на 90%

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Во Франции подземные газовые хранилища (ПГХ) заполнены более чем на 90%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) по состоянию на 23 августа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что страна стала пятой в Евросоюзе, где хранилища заполнены более чем на 90%. Помимо Франции в список вошли Дания, Польша, Португалия и Швеция.

В целом мощности ПГХ стран ЕС на 23 августа были использованы на 78%.

Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что в стране рассчитывают заполнить свои стратегические газовые хранилища на 100% к ноябрю.

В конце июня Совет ЕС принял постановление об обязательном заполнении подземных хранилищ газа в странах Европы минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года. Также было принято решение о принудительной сертификации операторов ПХГ, чтобы избежать потенциальные риски внешнего вмешательства в работу газохранилищ.

26 июля страны Европейского союза договорились о возможности ряда исключений из механизма обязательного, но добровольного сокращения потребления природного газа на 15%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть