Украина ждет от Запада еще $14 млрд

Украина ожидает получения еще $14 млрд международной помощи до конца 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на первого вице-премьера страны Юлию Свириденко.

«Украина получила 12,7 миллиарда долларов международной поддержки бюджета <...> ожидает получить еще 14 миллиардов к концу года», — сказано в сообщении агентства.

По его информации, вице-премьер ожидает, что осенью начнутся переговоры с МВФ о возможности новой кредитной программы.

Свириденко также отметила, что, согласно прогнозам, ВВП Украины в 2023 году либо будет дальше сокращаться, либо вырастет на 15,5% после сокращения на 30-35% в 2022 году.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз из-за серьезных проблем в экономике отправит Украине €1 млрд вместо девяти.

Также, по данным агентства, Киев обязан к сентябрю выплатить $1,4 млрд госдолга.