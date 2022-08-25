Минэкономики предложило упростить сделки с жильем для несовершеннолетних

В Министерстве экономического развития предложили ускорить порядок передачи документов, необходимых для сделок с недвижимостью для несовершеннолетних граждан. Органы опеки и попечительства смогут разрешать подобные соглашения в электронном формате, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства.

Документ предполагает внесение поправок в законы «Об опеке и попечительстве» и «Об ипотеке». В настоящее время, согласно положениям Гражданского кодекса, любые сделки с имуществом несовершеннолетнего проводятся только с предварительного согласия опеки. На получение разрешения в бумажном виде уходит до 15 суток. Законопроект Минэка поможет сократить время ожидания: теперь заявитель сможет подавать запрос в электронном виде через портал госуслуг или в МФЦ.

Минэк предлагает органам опеки направлять в банки предварительное разрешение на совершение сделки через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. В результате разрешения от опеки смогут быстрее поступать в кредитные организации, тем самым ускоряя завершение подобных сделок.

19 августа банки захотели дать россиянам отсрочку на выплату первого взноса по ипотеке. Некоторые кредитные организации запланировали разрешить своим клиентам совершать подобные выплаты через несколько месяцев после оформления кредита. Предложение нацелено, в первую очередь, на тех граждан, которые могут купить новое жилье только после продажи имеющегося.