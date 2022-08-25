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Глава Минэнерго Казахстана Ачкулаков заявил о желании поставлять нефть в обход России

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что республика заинтересована в бесперебойной работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), при этом страна рассматривает альтернативные варианты экспорта своей нефти в обход России при увеличении ее добычи. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«КТК на сегодняшний день является наиболее рентабельным маршрутом экспорта казахстанской нефти. Основная задача — сохранить бесперебойную работу данного маршрута, чтобы иметь устойчивый канал сбыта. Это важно для роста экономики Казахстана в целом», — сказал он.

Акчулаков добавил, что республика в ближайшие два года планирует увеличить добычу нефти с нынешних 85,7 млн тонн до 103 млн или даже до 107 млн тонн. При этом рассматривает альтернативные маршруты — Китай, Азербайджан или Иран.

23 августа «Коммерсантъ» писал, что поставки казахстанской нефти на мировой рынок по нефтепроводу КТК могут упасть на 15 млн тонн из-за четвертой за год поломки оборудования.

До этого КТК-Р, в котором участвует Россия и Казахстан, вновь сократил прокачку нефти в Россию. Причиной сокращения объема подачи сырья на российскую территорию Каспийского трубопроводного консорциума назвало ремонт на трубопроводе и остановку производства нефти на месторождении Кашаган.

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