Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ксению Бородину в платье с разрезом до бедра назвали «русской Синди... 12:05
Экс-депутат Рады заявил, что Запад выбрал преемника Зеленского 12:04
«Роснефть» завершила строительство газопровода «Сузун-Ванкор» 12:02
У Кейт Миддлтон появилось прозвище, которое напоминает о принцессе Диане 12:02
«Газпром» заявил, что турбины КС «Портовая» сейчас не... 12:01
Дочь Пригожина объяснила, почему отец не приехал на ее выписку из роддома 12:00
Шалимов о Федуне: ему не повезло не найти своего Гинера 11:58
Глава МЧС Куренков заявил об имеющейся информации о поджогах в лесах Рязанской... 11:57
Новую модель Kia EV6 сертифицировали в России 11:56
В США назвали Капризова лучшим вингером в НХЛ и объяснили, почему он сильнее... 11:54

Кабмин решил продлить эксперимент по маркировке пива до февраля 2023 года

close
100%
Depositphotos

Правительство приняло решение продлить срок эксперимента по маркировке пива до 28 февраля 2023 года. Об этом сообщили в кабмине.

Правительство в итоге диалога с бизнесом и в соответствии с дорожной картой, утвержденной Минпромторгом с представителями отрасли и оператором, подписало Постановление о продлении эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков с 31 августа 2022 года до 28 февраля 2023 года. После этого должна стартовать обязательная маркировка этой продукции. Ранее предполагалось, что обязательная маркировка пенных напитков заработает уже 1 сентября текущего года.

«В постановлении правительства Российской Федерации от 17 февраля 2021 г. №204 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации» <…> в пункте 1 слова «по 31 августа 2022 г.» заменить словами «по 28 февраля 2023 г.», — говорится в проекте постановления правительства.

Эксперимент по маркировке пива начался с 1 апреля 2021 года. Он должен закончиться 31 августа этого года. Согласно проекту постановления кабмина (был опубликован на портале regulation.gov.ru 12 августа), после этого маркировка пива станет обязательной в три этапа: с 1 апреля 2023 года – на продукцию в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть