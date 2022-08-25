Кабмин решил продлить эксперимент по маркировке пива до февраля 2023 года

Правительство приняло решение продлить срок эксперимента по маркировке пива до 28 февраля 2023 года. Об этом сообщили в кабмине.

Правительство в итоге диалога с бизнесом и в соответствии с дорожной картой, утвержденной Минпромторгом с представителями отрасли и оператором, подписало Постановление о продлении эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков с 31 августа 2022 года до 28 февраля 2023 года. После этого должна стартовать обязательная маркировка этой продукции. Ранее предполагалось, что обязательная маркировка пенных напитков заработает уже 1 сентября текущего года.

«В постановлении правительства Российской Федерации от 17 февраля 2021 г. №204 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации» <…> в пункте 1 слова «по 31 августа 2022 г.» заменить словами «по 28 февраля 2023 г.», — говорится в проекте постановления правительства.

Эксперимент по маркировке пива начался с 1 апреля 2021 года. Он должен закончиться 31 августа этого года. Согласно проекту постановления кабмина (был опубликован на портале regulation.gov.ru 12 августа), после этого маркировка пива станет обязательной в три этапа: с 1 апреля 2023 года – на продукцию в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках.