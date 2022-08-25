Reuters: на торгах продали конфискованную «суперъяхту российского миллиардера» Axioma

В Гибралтаре на аукционе продали суперъяхту Axioma, которая была конфискована у «российского олигарха». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в суде.

По данным агентства, судно длиной 72,5 метра было продано через систему закрытых торгов. Уточняется, что всего было подано 63 заявки, а через 10-14 дней станут известны подробности сделки.

Издание также сообщает, что это первая продажа конфискованного из-за санкций имущества российского бизнесмена с конца февраля. Отмечается, что, предположительно, яхта принадлежит предпринимателю Дмитрию Пумпянскому.

Ранее брокер дома Howe Robinson Partners Найджел Холлиер заявлял, что конфискованная властями Гибралтара яхта Axioma, которая якобы принадлежит предпринимателю Дмитрию Пумпянскому, вызвала ажиотаж у покупателей на аукционе по ее продаже.

В марте Reuters сообщал, что власти Гибралтара задержали судно после введения санкций в отношении Пумпянского. Агентство отмечало, что американский банк JP Morgan подал иск в суд, в котором утверждалось, что компания бизнесмена Pyrene Investments задолжала банку более $20 млн.