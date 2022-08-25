В Москве из-за санкций перераспределят 355 млн руб. для комплекса протонной терапии

НИЦ «Курчатовский институт» предложил сдвинуть сроки проекта по созданию комплекса протонной лучевой терапии, сообщает РБК, ссылаясь на документы, опубликованные на портале проектов нормативно-правовых актов.

Институт предлагает перераспределить почти 355 млн руб. бюджета, которые были предусмотрены в 2022 году на аванс по изготовлению технологически сложного оборудования.

Из пояснительной записки следует, что изначально во второй половине текущего года планировалось запустить производство нестандартизированного оборудования и необходимой инфраструктуры, но осуществить задуманное не удалось «из-за резко изменившейся геополитической обстановки и связанных с этими изменениями санкциями». Утверждается, что из-за отсутствия необходимых материалов предприятия-изготовители были вынуждены изменить сроки поставок, чтобы успеть найти новых поставщиков.

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