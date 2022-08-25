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В Москве из-за санкций перераспределят 355 млн руб. для комплекса протонной терапии

РБК: в Москве отложат создание комплекса для лечения онкобольных на два года из-за санкций

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Илья Питалев/РИА «Новости»

НИЦ «Курчатовский институт» предложил сдвинуть сроки проекта по созданию комплекса протонной лучевой терапии, сообщает РБК, ссылаясь на документы, опубликованные на портале проектов нормативно-правовых актов.

Институт предлагает перераспределить почти 355 млн руб. бюджета, которые были предусмотрены в 2022 году на аванс по изготовлению технологически сложного оборудования.

Из пояснительной записки следует, что изначально во второй половине текущего года планировалось запустить производство нестандартизированного оборудования и необходимой инфраструктуры, но осуществить задуманное не удалось «из-за резко изменившейся геополитической обстановки и связанных с этими изменениями санкциями». Утверждается, что из-за отсутствия необходимых материалов предприятия-изготовители были вынуждены изменить сроки поставок, чтобы успеть найти новых поставщиков.

Ранее эксперты рассказали «Газете.Ru» о проблемах в отечественной офтальмологии на фоне санкций, импортозамещении и будущем офтальмохирургии.

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