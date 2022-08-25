В России начались продажи туров с кешбэком 20% на осень и зиму

Продажи туров по России с кешбэком на предстоящие осень и зиму стартовали в ночь на четверг, 25 августа. Об этом заявили в Ростуризме.

Продаваться туры по стране в рамках данной программы будут до 10 сентября.

Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря текущего года.

По данным агентства, возврат средств составит 20%, максимум — 20 тыс. руб.

Соответствующий турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», а длительность поездки составлять не менее трех ночей.

«У путешествий осенью, в межсезонье, есть свои преимущества — выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены — можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком — отправиться в путешествие с двойной выгодой», — подчеркнула глава ведомства Зарина Догузова.

Ранее утверждалось, что туроператоры могут получить компенсации до ₽6 млрд за вывоз россиян из-за рубежа весной.

Также Ростуризм отказался от идеи создать аналог Booking.com.