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«Ъ»: Shell ждет расторжения долгосрочного контракта с «Сахалином-2» со стороны оператора

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gazprom.ru

Новый российский оператор проекта «Сахалин-2», которым 19 августа стала российская «Сахалинская энергия», начал прекращать поставки иностранным клиентам, которые не перезаключили контракты на прежних условиях, сообщает «Коммерсантъ».

В материале сообщается, что Shell, у которой есть долгосрочный контракт на 1 млн тонн в год, может лишиться своих объемов. При этом британская компания уже объявила о выходе из проекта, и, видимо, не планирует перезаключать контракт с российским оператором и будет тянуть до тех пор, пока его не расторгнет российская сторона.

Источники газеты утверждают, что после этого Shell планирует подать иск о возмещении убытков, исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.

28 июля сообщалось, что в Shell продолжают работу по соглашению о выходе из проекта «Сахалин-2».

Ранее правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui решили сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора.

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