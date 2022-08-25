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АКОРТ: офлайн-магазины в будущем станут форматом досуга, но не перестанут работать

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RT/Telegram

Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что традиционные офлайн-магазины будут расширять свои сервисы, предоставляемые покупателям, и перейдут в формат досуга, однако работать не перестанут. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При бурном развитии онлайн-торговли у нас так же бурно развиваются офлайн-дискаунтеры и магазины у дома – их продажи растут быстрее других розничных форматов... В будущем традиционные офлайн-магазины будут расширять сервисы для покупателей и станут своего рода форматом досуга», — рассказал Караваев.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе доля офлайн-торговли будет сокращаться, но традиционный розничный формат останется не на одно десятилетие.

Ранее стало известно, что крупнейшие производители направили в Генпрокуратуру пояснения, в которых указали на невозможность снизить цены из-за подорожания логистики и стоимости упаковки.

Производители указали, что в несколько раз выросла стоимость логистики. Например, стоимость доставки продуктов из Евросоюза резко поднялась с €3 тыс. до €12 тыс. за фуру.

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