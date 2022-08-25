Заемщикам стали реже одобрять ипотечные кредиты

В июле процент одобрения кредитов россиянам по ипотеке составил 63,4%, что на 2,6 процентных пункта ниже показателей июня. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» (ранее БКИ «Эквифакс»). Как уточняет издание, показатель соответствует уровню февраля 2022 года (63%), но ниже прошлогоднего — 71%, а также показателей 2019 и 2020 годов.

«Снижение уровня одобрения в июле может быть вызвано длительным сроком обработки заявлений на получение ипотечных кредитов у ряда банков», — отметил гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Директор дирекции развития розничного бизнеса ТКБ Вадим Пахаленко объяснил, что банки закладывают более высокие, чем раньше, риски выхода заемщиков на просрочку в свои скоринговые системы.

«Возможен и подход «выше дефолтность — выше ставка», но в текущих условиях банку логичнее отказать, нежели брать на себя дополнительные риски»,— пояснил он.

В июне президент России Владимир Путин указал Центробанку на то, что темпы выдачи ипотеки сократились, несмотря на снижение ключевой ставки и поддержку программы кредитования по стороны государства. Глава государства призвал поработать над тем, чтобы повысить эффективность мер, которые направлены на увеличения показателя выдачи кредитов.