Кабмин Японии подтвердил, что Mitsubishi и Mitsui решили сохранить доли в «Сахалине-2»

Правительство Японии в четверг подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие (на участие)», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Он отметил, что после того как Mitsui и Mitsubishi подадут соответствующий запрос, решение будет принимать российская сторона.

Мацуно добавил, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения стабильных поставок СПГ.

Ранее газета Nikkei со ссылкой на источники заявила, что японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и уведомит об этом российского оператора до конца августа.

До этого стало известно, что новый оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалин Энерджи» — отказалась от поставки сжиженного природного газа (СПГ) как минимум одному азиатскому покупателю.