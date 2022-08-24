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СМИ: у берегов Италии затонула суперяхта российского миллиардера

La Gazzetta Del Mezzogiorno: у берегов Италии затонула 40-метровая яхта совладельца «Кузбассразрезугля»

В Ионическом море близ итальянского города Катандзаро затонула 40-метровая яхта, передает РИА «Новости», ссылаясь на Службу береговой охраны Италии.

Как пишет газета La Gazzetta Del Mezzogiorno, речь идет о яхте «Май Сага», которая якобы принадлежит совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд» Геннадию Айвазяну.

По данным береговой охраны, инцидент случился несколько дней назад в девяти морских милях от побережья: яхта покинула порт Галлиполи в области Апулия и проследовала в Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии.

Как сообщили в службе, ее суда провели спасательную операцию на месте крушения яхты. С борта «Май Саги» были спасены четверо пассажиров и пять членов экипажа.

«Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель», — добавляется в сообщении в ведомства.

Ранее стало известно, что на юге Англии, во время стоянки в городе Торки, затонула суперъяхта с 8 тыс. литров дизельного топлива.

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