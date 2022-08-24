Bloomberg: Россия может предложить азиатским странам скидки на нефть до 30%

Россия может предложить некоторым азиатским странам заключить контракты на покупку нефти со скидками до 30%. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение одного из западным чиновников.

Собеседник издания назвал это предложение попыткой Москвы воспрепятствовать переговорам стран группы G7 (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) о введении исключений из готовящегося запрета Евросоюза (ЕС) на страхование перевозок топлива. Это позволит третьим странам покупать российскую сырую нефть по низкой цене, установленной западными государствами.

Санкции после вступления в силу запретят поставки российской нефти в Европу по морю и страхование европейскими компаниями танкеров, идущих в третьи страны. Речь идет об Индии и Китае. Именно эти государства являются основными покупателями российского топлива.

Страны G7 хотят согласовать исключение, согласно которому после введения эмбарго европейские компании продолжат оказывать страховые услуги азиатским покупателям. Но в альянсе для получения такого послабления требуют от стран Азии примкнуть к инициативе о потолке цен на российскую нефть.

Решение об исключении из санкций ЕС должно вступить в силу 5 декабря. В этот же день, как сообщало в конце июля агентство Reuters, страны G7 планируют установить механизм ограничения цен на российскую нефть