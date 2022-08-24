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В Иране заявили, что Россия согласовала разработку семи нефтяных месторождений в стране

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Satish Kumar/Reuters

Россия согласовала с Ираном разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Исламской Республике. Об этом сообщил иранский министр нефти Джавад Оуджи, передает агентство Shana.

«На текущий момент у нас есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений», — заявил глава энергетического ведомства республики.

По его словам, Тегеран и Москва обсуждают вопрос согласования еще 14 объектов месторождений.

Ранее 24 августа Оуджи заявил, что Иран и Россия в скором времени должны подписать договор о своповых поставках газа.

В конце июля министр нефтяной промышленности Исламской Республики Оуджи сообщил, что Иран и Россия начнут совместные поставки топлива в Оман и Пакистан. Решение приняли по результатам переговоров между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией (ИННК).

На прошлой неделе заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что в Исламской Республике есть вся необходимая инфраструктура для подключения к платежной системе «Мир» и на это потребуется несколько месяцев.

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