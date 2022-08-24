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Министр нефти Ирана: Москва и Тегеран скоро подпишут договор о своповых поставках газа

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Mohammad Hassanzadeh/Wikimedia Commons

Иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что Тегеран и Москва в скором времени подпишут договор о своповых поставках газа, передает агентство Shana.

«В самое ближайшее время в Москве между российской стороной и Национальной иранской газовой компанией будет подписан финальный договор об импорте и своповых поставках газа из России», — сказал министр.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на девять источников в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сообщило, что сокращение добычи нефти ОПЕК+, возможно, не будет неизбежным. Оно совпадет с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если он заключит ядерную сделку с Западом.

В конце июля стало известно, что Иран и Россия начнут совместные поставки газа в Оман и Пакистан.

На прошлой неделе заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что в Исламской Республике есть вся необходимая инфраструктура для подключения к платежной системе «Мир» и на это потребуется несколько месяцев.

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