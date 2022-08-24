Сделку VK и «Яндекса» проверят на соответствие законодательству

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сделку по передаче сервиса Delivery Club в обмен на «Яндекс. Новости» и «Дзен» на соответствие законодательству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«ФАС получила от VK и «Яндекса» ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен», — заявили в ФАС, добавляя, что «в установленном порядке оценят влияние сделок на соответствующие рынки».

23 августа VK объявил о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов, а также выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Затем Delivery Club планируется обменять на ресурсы «Яндекса» «Дзен» и «Новости». Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.

После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу. В результате, как заявляют в «Яндексе», в выигрыше останутся и курьеры, и пользователи — первые смогут получать больше заказов в одном районе, а для вторых вырастет выбор заведений и скорость доставки.