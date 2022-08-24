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Mundo: жители Испании начали покупать меньше продуктов из-за инфляции в стране

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Испании местные жители из-за инфляции стали покупать меньше продуктов, а также выбирать товары собственных марок торговых сетей. Об этом сообщает газета Mundo.

По данным издания, половина расходов жителей на продукты уходят на локальные марки, которые ассоциируются с кризисом в стране. Только за июнь этот показатель вырос на 2,5%.

Кроме того, газета, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства Испании, пишет, что покупки продуктов в стране снизились на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, спрос на картофель уменьшился на 13%, свежую рыбу — 17,8%, мясо — 13,2%, а на оливковое масло он снизился на 13,8%.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что последствия российской спецоперации на Украине сказались на повседневном меню жителей Европы. Ситуация с ростом цен на энергоносители затронула почти все страны мира, а инфляция и рецессия заставляют жителей западных стран сокращать свои обычные потребности и аппетиты до беспрецедентного минимума.

8 августа стало известно, что Чехия лидирует среди стран Евросоюза по темпу роста цен на продукты и услуги для населения.

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