В Сбербанке рассказали, чем ЦФА могут заинтересовать эмитентов и инвесторов

Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов рассказал, чем цифровые финансовые активы (ЦФА) могут заинтересовать инвесторов и эмитентов, а также о рисках при инвестировании в ЦФА.

«Между ЦФА и традиционными финансовыми инструментами нет принципиальных финансовых различий, кроме технологического процесса эмиссии и последующего оборота, предполагающего отсутствие посредников. В рамках первичного размещения ЦФА эмитент сам формирует проспект эмиссии и размещает его на платформе. Для того, чтобы заинтересовать потенциальных эмитентов привлечением финансирования за счет выпуска ЦФА, необходимо, чтобы расходы на эмиссию были намного ниже, чем при размещении традиционных финансовых инструментов. У эмитентов не возникает никаких ограничений по видам основной деятельности, хотя ЦФА могут различаться по бизнес- направлениям эмитента и источникам выручки: арендные платежи, недвижимость, изменение курсовой стоимости базового актива и прочее. Ключевой целью для нас является создание такой системы, которая позволяет эмитенту автоматически сформировать смарт- контракт, выбрав на платформе вид деятельности и заполнив стандартные данные. От бумажных контрактов можно будет попросту отказаться», — отметил он.

Также Попов рассказал о преимуществах ЦФА для инвесторов.

«Ключевое преимущество для инвесторов — это рынок вторичного оборота ЦФА, то есть можно без каких-либо трудностей самостоятельно дистанционно передать такой актив другому лицу, что делает его очень ликвидным инструментом. Сбербанк также продумывает вопрос минимизации рисков инвесторов, несмотря на отсутствие такого требования на законодательном уровне. Инвесторам важно донести исчерпывающую и достоверную информацию об эмитентах ЦФА», — сказал Попов.

Кроме того, эксперт рассказал и о рисках.

«Распределенный реестр — это технология будущего, которая благодаря наличию множества узлов хранения и передачи данных позволяет в принципе продолжать инфраструктурное взаимодействие и в том случае, когда из системы выпадает несколько узлов (серверов), так как система продолжит функционировать на других узлах (серверах). Рассуждая о технологии блокчейн, мы говорим о такой инфраструктуре, надежное функционирование которой обеспечивает неограниченное количество узлов.

Что касается ЦФА, то транзакции с ними также прозрачны для участников приватной сети. При этом ЦФА в приватной сети, в отличие от биткоина, не могут быть заблокированы третьими лицами, не имеющими отношения к сети. Доступ к приватной сети извне в принципе невозможен», — сказал Попов.

Он добавил, что со временем появятся операторы обмена ЦФА, с помощью которых будут осуществляться сделки с ЦФА разных платформ. По его словам, Сбербанк также планирует стать таким оператором обмена.

В 2021 году Госдума приняла закон о ЦФА. В 2022 году появились первые операторы по выпуску таких активов. Одним из них стал Сбербанк, который разместил на своей платформе первый выпуск ЦФА в рамках пилотного проекта.